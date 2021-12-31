В Косово признали персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН

Об этом написала министер иностранных дел Косово Доника Гервалла.



"По просьбе премьер-министра Альбина Курти сегодня я приняла решение об объявлении персоной нон грата российского сотрудника UNMIK в Косово из-за его вредной деятельности, нарушившей национальную безопасность", - написала Гервалла.



Министер сообщила о решении всех соответствующих учреждений. Они, по ее словам, отданы противодействию влиянию РФ. Гервалла написала, что Косово продолжает сотрудничать с международными союзниками, чтобы противостоять дестабилизирующим силам России.



"Институции Республики Косово остаются преданными в борьбе с влиянием Российской Федерации и ее сателлитами в регионе, которые преследуют цель взорвать достижения Косово и наших партнеров, прежде всего США, НАТО и ЕС", - заявила глава МИД.



Как сообщалось ранее, 15 декабря сотрудники посольства России в Германии признаны персонами нон грата.