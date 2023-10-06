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В Косово прибыли 200 британских солдат для усиления миротворческой миссии НАТО

6 октября, 2023 пятница
21:08
Мир

Первый контингент из двухсот британских солдат прибыл в Косово в пятницу, 6 октября 2023 года, для усиления миротворческой миссии Сил НАТО в Косово (KFOR)

Об этом сообщил сайт НАТО.

Солдаты из 1-го батальона Королевского полка принцессы Уэльской присоединяются к контингенту Великобритании из 400 миротворцев, уже находящихся в Косово. Правительство Румынии во вторник, 3 октября, объявило, что также пришлет около 100 дополнительных военнослужащих для усиления KFOR.

Развертывание миротворцев состоялось после конфликта с нападением на косовскую полицию 24 сентября и усиления напряженности в регионе.

НАТО управляет миротворческой операцией в Косово с 1999 года. В состав KFOR входят более 4500 военнослужащих из 27 стран-союзников по НАТО и партнеров.

Что известно о нападении на полицейских в Косово в сентябре

24 сентября более 30 вооруженных людей напали на полицейских в селе Банска возле административной границы Сербии и Косово. Косовская полиция сообщила, что нападавшие сначала разместили тяжелые транспортные средства на мосту в село, чтобы забаррикадировать дорогу. Впоследствии они начали стрелять в подошедших к ним полицейских. В ходе перестрелок погибли косовский полицейский и трое сербских нападавших. Ранены три офицера.

Во время конфликта сербы скрылись в монастыре, расположенном рядом с местом происшествия. Полиция Косово провела операцию и взяла ситуацию под контроль.

Вечером того же дня президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением и заявил о гибели 3 сербов. Он сказал, что убийство полицейского "осуждается и является никому не нужным, а тем более сербскому народу". И добавил, что главным виновником всего происходящего в Косово является премьер-министр Косово Альбин Курти, а единственное желание Курти – "ввести в конфликт с НАТО". Вучич также заявил, что Сербия никогда не признает независимость Косово.

Ситуация в Косово

Власти Косово 14 декабря 2022 года подали заявку на членство в Европейском Союзе. Впоследствии правительство Сербии направило запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В конце 2022 года ЕС и США выразили обеспокоенность напряженной ситуацией на севере частично признанного Косово и призвали всех причастных содействовать скорейшей деэскалации и воздерживаться от провокаций. После гарантии от США, ЕС и НАТО президент Сербии Александр Вучич призвал сербов прекратить противостояние в Косово. НАТО отклонило запрос Сербии.

30 мая 2023 года в Звечане, Косово, начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца. Президент Сербии приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово.

В марте отмечалось , что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о согласовании имплементационного приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и Косово. Однако лидеры двух стран не смогли достичь договоренности относительно ослабления напряженности после местных косовских выборов на севере страны, где проживает большое сербское меньшинство.

Ситуация на севере Косово, а также в отношениях между Белградом и Приштиной накалилась в конце лета 2023-го. В частности, там произошла вспышка насилия из-за местных выборов, которые сербское большинство бойкотировало и результатов которых не признало.

5 августа премьер-министр Косово Альбин Курти заявил , что после оценки ситуации в сфере безопасности правительство приняло решение сократить на 25% присутствие полиции в северных муниципалитетах страны для нормализации ситуации.

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