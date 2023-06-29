Об этом пишет Kurir.

Отмечается, что полиция Косово в среду, 28 июня, остановила и обыскала Даниила Вучича, который направлялся на литургию в монастырь Грачаница в Косово и Метохии по случаю Видовдня.

По данным СМИ, он был одет в футболку с надписью "Сдаваться не вариант". Правоохранители попросили снять футболку, назвав надпись "провокационной".

Президент Сербии Александар Вучич уже отреагировал на случившееся и заявил, что его сына трижды "останавливали, обыскивали и приставали".

"Трижды останавливали, обыскивали, приставали. Просто пусть они продолжают. Поздравляю Курти с такой смелостью. В моем присутствии он не так отважен, когда отправляет других зарабатывать на других детях, и пусть продолжает", - заявил он.

Ситуация в Косово

Власти Косово 14 декабря 2022 года подали заявку на членство в Европейском Союзе. Впоследствии правительство Сербии направило запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В конце 2022 года ЕС и США выразили обеспокоенность напряженной ситуацией на севере частично признанного Косово и призвали всех причастных содействовать скорейшей деэскалации и воздерживаться от провокаций. После гарантии от США, ЕС и НАТО президент Сербии Александр Вучич призвал сербов прекратить противостояние в Косово. НАТО отклонило запрос Сербии.

30 мая в Звечане, Косово, начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца. Президент Сербии приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово.

В марте 2023 года отмечалось , что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о согласовании имплементационного приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и Косово. Однако лидеры двух стран не смогли достичь договоренности об ослаблении напряженности после местных косовских выборов на севере страны, где проживает большое сербское меньшинство.