В Косово отложили на месяц перерегистрацию документов сербов

Об этом сообщила албанская журналистка Эхо Хулай.

"Правительство Республики Косово объявило, что отложило решение о внедрении номерных знаков и идентификационных карт до 1 сентября", - говорится в сообщении.

По ее словам, этому посодействовал посол США в Косово Джеффри Ховеньер.

Радио и телевидение Сербии (РТС) подтвердило эту информацию и также сообщило, что такое решение было принято после вмешательства Белого дома.

"Правительство в Приштине отложило реализацию мероприятий в месяц, сообщают приштинские СМИ. Согласно сообщениям, правительство Альбина Курти (косовского премьера - ред.) сделало это по просьбе правительства США", - говорится в сообщении.

Как отмечает РТС, Ховеньер обратился к правительству Курти с просьбой отложить начало выполнения мероприятий в месяц из-за, по его словам, "непонимания их последствий".

В воскресенье, 31 июля 2022 года, полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.

Сербское население северной части Косово было не удовлетворено решением правительства Курти запретить им пользоваться выданными в Сербии автомобильными номерами и личными ID-картами и перевести их в принудительном порядке на косовские документы.

Дело чуть не дошло до вооруженного конфликта.

Косовская полиция говорила о стрельбе в свою сторону от неустановленных лиц.

По тревоге были подняты миротворцы НАТО (KFOR).

Обошлось без жертв.

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