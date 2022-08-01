В Косово отложили на месяц перерегистрацию документов сербов
Косово отложило процедуру введения перерегистрации документов сербов до 1 сентября
Об этом сообщила албанская журналистка Эхо Хулай.
"Правительство Республики Косово объявило, что отложило решение о внедрении номерных знаков и идентификационных карт до 1 сентября", - говорится в сообщении.
По ее словам, этому посодействовал посол США в Косово Джеффри Ховеньер.
Радио и телевидение Сербии (РТС) подтвердило эту информацию и также сообщило, что такое решение было принято после вмешательства Белого дома.
"Правительство в Приштине отложило реализацию мероприятий в месяц, сообщают приштинские СМИ. Согласно сообщениям, правительство Альбина Курти (косовского премьера - ред.) сделало это по просьбе правительства США", - говорится в сообщении.
Как отмечает РТС, Ховеньер обратился к правительству Курти с просьбой отложить начало выполнения мероприятий в месяц из-за, по его словам, "непонимания их последствий".
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