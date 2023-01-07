В Косово неизвестный ранил двух сербов, его задержали
На юге Косово, где проживает преимущественно сербское население, в результате стрельбы был ранен 11-летний мальчик и 21-летний мужчина
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Косово.
Стрельба произошла в селе Драйковцы муниципалитета Штрпце в пятницу 6 января. По данным полиции Косово, стреляли из машины, которая двигалась из Штрпце в направлении Урошеваца. После этого автомобиль скрылся с места происшествия.
Правоохранители отметили, что пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
Подозреваемый, 33-летний мужчина, задержан. Он был передан в районную полицию в Урошеваце. Правоохранители также обнаружили пистолет, из которого были произведены выстрелы.
Как уточнил министр обороны Косово Арменд Мехай в своем Facebook, к произошедшему в Штрпаке "причастен сотрудник косовских сил безопасности".
На инцидент отреагировали премьер-министр Косово Альбин Курти и премьер-министр Сербии Ана Брнабич, осудив произошедшее. Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархей заявил, что он "шокирован нападением".
После происшествия в селе Готовуша собралась группа сербских жителей, устроив акцию протеста, и на несколько часов перекрыли дорогу, ведущую в Штрпац, пишет балканская служба "Радио Свобода".
На месте находились сотрудники косовской полиции, и в пятницу, 6 января, около 23:00 блокада была снята.
- Напомним, перед этим в декабре 2022 года на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими. Через несколько дней конфликт удалось уладить после обращения президента Сербии к протестующим с просьбой разобрать баррикады.
- После этого в правительстве Косово призвали усилить военное присутствие НАТО из-за роста напряжения с Сербией.
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