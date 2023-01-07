В Косово неизвестный ранил двух сербов, его задержали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Косово.

Стрельба произошла в селе Драйковцы муниципалитета Штрпце в пятницу 6 января. По данным полиции Косово, стреляли из машины, которая двигалась из Штрпце в направлении Урошеваца. После этого автомобиль скрылся с места происшествия.

Правоохранители отметили, что пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый, 33-летний мужчина, задержан. Он был передан в районную полицию в Урошеваце. Правоохранители также обнаружили пистолет, из которого были произведены выстрелы.

Как уточнил министр обороны Косово Арменд Мехай в своем Facebook, к произошедшему в Штрпаке "причастен сотрудник косовских сил безопасности".

На инцидент отреагировали премьер-министр Косово Альбин Курти и премьер-министр Сербии Ана Брнабич, осудив произошедшее. Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархей заявил, что он "шокирован нападением".

После происшествия в селе Готовуша собралась группа сербских жителей, устроив акцию протеста, и на несколько часов перекрыли дорогу, ведущую в Штрпац, пишет балканская служба "Радио Свобода".

На месте находились сотрудники косовской полиции, и в пятницу, 6 января, около 23:00 блокада была снята.

Напомним, перед этим в декабре 2022 года на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими. Через несколько дней конфликт удалось уладить после обращения президента Сербии к протестующим с просьбой разобрать баррикады.

После этого в правительстве Косово призвали усилить военное присутствие НАТО из-за роста напряжения с Сербией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb