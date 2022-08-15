В Косово из-за энергетического кризиса начинают отключать электроэнергию
Энергораспределительная компания Косово KEDS сообщила, что с 15 августа начнет отключение электроэнергии из-за отсутствия внутреннего производства и высоких цен на импорт
Об этом сообщает Reuters.
"Потребители будут иметь шесть часов работы и два часа отключения", - сказал спикер KEDS Виктор Бужала.
При этом компания не сообщает, когда сокращения закончатся.
Бужала также заявил, что компания получает только 500 МВт/ч от электростанций и возобновляемых источников энергии, а потребление достигает 800 МВт/ч.
В воскресном заявлении KEDS говорилось, что компания и оператор системы передачи страны KOSTT не могут позволить себе импорт электроэнергии и должны полагаться на внутреннее производство.
Как передает Reuters, около 90% электроэнергии в стране производится из угля. Энергетическая компания KEK заявила, что выключила почти половину своих генераторов на регулярное обслуживание, чтобы подготовить их к зиме, поскольку тогда потребление электроэнергии вырастет более чем вдвое.
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