В Косово из-за энергетического кризиса начинают отключать электроэнергию

Об этом сообщает Reuters.

"Потребители будут иметь шесть часов работы и два часа отключения", - сказал спикер KEDS Виктор Бужала.

При этом компания не сообщает, когда сокращения закончатся.

Бужала также заявил, что компания получает только 500 МВт/ч от электростанций и возобновляемых источников энергии, а потребление достигает 800 МВт/ч.

В воскресном заявлении KEDS говорилось, что компания и оператор системы передачи страны KOSTT не могут позволить себе импорт электроэнергии и должны полагаться на внутреннее производство.

Как передает Reuters, около 90% электроэнергии в стране производится из угля. Энергетическая компания KEK заявила, что выключила почти половину своих генераторов на регулярное обслуживание, чтобы подготовить их к зиме, поскольку тогда потребление электроэнергии вырастет более чем вдвое.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb