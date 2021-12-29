В Косове прогремел взрыв в больнице, погибли по меньшей мере двое пациентов
Во вторник, 28 декабря, в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы прогремел взрыв
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава.
"В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека", - говорится в сообщении.
Управление ГСЧС в Ивано-Франковской области отмечает, что инцидент произошел в 21:22 в четырехэтажном здании городской больницы на первом этаже, а погибшие - пациенты.
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом эвакуированы 12 больных. В 21:42 пожар локализован на площади 55 кв. м, в 22:00 - ликвидирован", - добавили в ГСЧС.
Кроме того, подразделения ГСЧС спасли трех пациентов из соседней палаты.
Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в своем Faebook заявила, что в результате пожара погибли три человека, еще один человек скончался от COVID-19.
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