В Коростене в Житомирской области были слышны взрывы
В ночь на 23 мая в Коростене во время объявленной воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Об этом сообщила заместитель городского головы Наталья Чижевская в комментарии "Суспильному".
По ее словам, в городе были слышны звуки двух взрывов, которым предшествовали вспышки.
Впоследствии было слышно звуки еще одного взрыва, рассказала Чижевская.
- Напомним, по меньшей мере, один человек погиб в результате обстрела Малина на Житомирщине.
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