В Коростене в Житомирской области были слышны взрывы

Об этом сообщила заместитель городского головы Наталья Чижевская в комментарии "Суспильному".

По ее словам, в городе были слышны звуки двух взрывов, которым предшествовали вспышки.

Впоследствии было слышно звуки еще одного взрыва, рассказала Чижевская.

Напомним, по меньшей мере, один человек погиб в результате обстрела Малина на Житомирщине.

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