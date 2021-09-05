В Коростене прошел ежегодный День деруна

Проводится он ежегодно, начиная с 2008-го, передает Еспресо.TV .



Традиционно посетителей мероприятия угощает многолетний мэр Владимир Москаленко, который проводит мастер-класс по приготовлению "дерунов от мэра".



Проводились различные конкурсы, были выступления народных фольклорных и творческих коллективов, танцевально-развлекательная программа.



Гости Дня деруна могли ознакомиться с работой народный мастеров и придбачты их изделия.



Настоящие гурманы, кроме дерунов, имели возможность полакомиться и блюдами полесской кухни.

"Такие фестивали - туристический магнит. Они неординарные, дарят атмосферу праздника и воспроизводят традиции народных гуляний. Цель благородная - сплотить всех нас вокруг идеи возрождения наших древних национальных обычаев и традиций и уважительного отношения к своему городу. Сегодня здесь тысячи гостей, посетили Коростеня именно на этот фестиваль. Фестиваль уже стал своеобразной визитной карточкой города и ежегодно собирает друзей ", - отметил глава Житомирского областного совета Владимир Федоренко.



























Фотографии Житомирского областного совета



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