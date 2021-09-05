В Коростене прошел ежегодный День деруна
4 сентября город Коростень, что Житомирской области, с соблюдением карантинных требований принимал гостей Фестиваля дерунов (или Дня деруна)
Проводится он ежегодно, начиная с 2008-го, передает Еспресо.TV .
Традиционно посетителей мероприятия угощает многолетний мэр Владимир Москаленко, который проводит мастер-класс по приготовлению "дерунов от мэра".
Проводились различные конкурсы, были выступления народных фольклорных и творческих коллективов, танцевально-развлекательная программа.
Гости Дня деруна могли ознакомиться с работой народный мастеров и придбачты их изделия.
Настоящие гурманы, кроме дерунов, имели возможность полакомиться и блюдами полесской кухни.
"Такие фестивали - туристический магнит. Они неординарные, дарят атмосферу праздника и воспроизводят традиции народных гуляний. Цель благородная - сплотить всех нас вокруг идеи возрождения наших древних национальных обычаев и традиций и уважительного отношения к своему городу. Сегодня здесь тысячи гостей, посетили Коростеня именно на этот фестиваль. Фестиваль уже стал своеобразной визитной карточкой города и ежегодно собирает друзей ", - отметил глава Житомирского областного совета Владимир Федоренко.
Фотографии Житомирского областного совета
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.15
- Актуальное
- Важное