В Коростене прогремели взрывы
Воздушная тревога в Коростене совпала с военными учениями
О взрывах сообщило Общественное.
Во время воздушной тревоги, которая началась в Житомирской области в 9.40, в Коростене Житомирской области были слышны звуки взрывов. Информацию о взрывах Общественному подтвердил и глава Коростенского РВА Юрий Тарасюк.
Однако, несмотря на то, что взрывы раздавались, речь не о вражеской атаке, а о проведении обучения военных, которое совпало с воздушной тревогой. "Просим не паниковать и не распространять слухи", - подчеркнули в Коростенском РВА.
В области идет воздушная тревога.
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