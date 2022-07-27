В Коростене прогремели взрывы

О взрывах сообщило Общественное.

Во время воздушной тревоги, которая началась в Житомирской области в 9.40, в Коростене Житомирской области были слышны звуки взрывов. Информацию о взрывах Общественному подтвердил и глава Коростенского РВА Юрий Тарасюк.

Однако, несмотря на то, что взрывы раздавались, речь не о вражеской атаке, а о проведении обучения военных, которое совпало с воздушной тревогой. "Просим не паниковать и не распространять слухи", - подчеркнули в Коростенском РВА.

В области идет воздушная тревога.

25 июня русская армия обстреляла .Житомирщину. С 24 февраля такого массированного ракетного обстрела Житомирщина еще не знала

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