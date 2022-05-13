В Коростене на Житомирщине демонтировали два советских памятника
13 мая в Коростене Житомирской области демонтировали памятники "Участникам Украинской революции начала ХХ века" и советскому писателю Николаю Островскому
Об этом сообщает Коростенский городской совет в Facebook.
"Сегодня, 13 мая, состоялся демонтаж памятника "Участникам Украинской революции начала ХХ века" по ул. И.Франко, М.Островского в парке "Древлянский" и мемориальной доски в честь Блинкова И. - основателя городской библиотеки в городе Коростене" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что исполнительный комитет горсовета принял решение о демонтаже памятников, имеющих отношение к российским и советским деятелям культуры, искусства, политике во исполнение закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" ".
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