Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграме.

Глава ОП отмечает, что консультации по ключевым принципам мира состоялись с советниками по вопросам национальной безопасности и политическими советниками из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии.

Украинская делегация рассказала о деталях предложенной Фрмулы мира, подчеркнув, что именно она "должна стать основой для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины, поскольку война продолжается на нашей территории".

"Советники по вопросам национальной безопасности и политические советники согласились с тем, что формат консультаций успешен, а также это хорошая площадка для продолжения работы и дальнейшей проработки вопроса о проведении Глобального саммита мира в будущем", - отметил Ермак.

Он добавил, что участники договорились продлить формат консультаций.

В ходе консультаций Ермак отметил, что встреча советников в Копенгагене является четким сигналом уважения к Украине и справедливой борьбы, поддержки территориальной целостности нашего государства и суверенитета, являющихся основополагающими принципами ООН, разделяющими присутствующие на встрече страны.

Кроме того, украинская сторона предложила площадки, которые могли бы стать потенциальным местом проведения Глобального саммита мира - это, в частности, Украина и Генеральная ассамблея ООН.

"Участие значительного количества стран Глобального Юга демонстрирует, что в отношениях наших стран происходят существенные положительные изменения и выход на качественно новый уровень взаимоотношений", – заявил глава ОП.

Что известно об украинской Формуле мира

В ноябре 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинскую Формулу мира, содержащую 10 пунктов;

Радиационная и ядерная сохранность. Продовольственная безопасность. Энергетическая сохранность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. Вывод русских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны.

В своем обращении к участникам Международной организации Франкофонии он призвал страны выбрать хотя бы один элемент из Формулы мира, который каждая из них может помочь реализовать Украине.

США и страны G7 заявили о поддержке Формулы мира Зеленского, ведь это может стать потенциальным планом окончания войны.

В январе 2023 года МИД призывал все ответственные государства поддержать и продвигать Формулу мира, способную вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру.

В мае Зеленский выразил желание, чтобы саммит Формулы мира состоялся в июле

В июне президент призвал Организацию американских государств работать над реализацией украинской Формулы мира.