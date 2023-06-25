В Копенгагене политические советники 15 стран обсудили украинскую Формулу мира
В столице Дании состоялась встреча политических советников и советников по национальной безопасности для обсуждения основных принципов достижения мира в Украине
Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграме.
Глава ОП отмечает, что консультации по ключевым принципам мира состоялись с советниками по вопросам национальной безопасности и политическими советниками из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии.
Украинская делегация рассказала о деталях предложенной Фрмулы мира, подчеркнув, что именно она "должна стать основой для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины, поскольку война продолжается на нашей территории".
"Советники по вопросам национальной безопасности и политические советники согласились с тем, что формат консультаций успешен, а также это хорошая площадка для продолжения работы и дальнейшей проработки вопроса о проведении Глобального саммита мира в будущем", - отметил Ермак.
Он добавил, что участники договорились продлить формат консультаций.
В ходе консультаций Ермак отметил, что встреча советников в Копенгагене является четким сигналом уважения к Украине и справедливой борьбы, поддержки территориальной целостности нашего государства и суверенитета, являющихся основополагающими принципами ООН, разделяющими присутствующие на встрече страны.
Кроме того, украинская сторона предложила площадки, которые могли бы стать потенциальным местом проведения Глобального саммита мира - это, в частности, Украина и Генеральная ассамблея ООН.
"Участие значительного количества стран Глобального Юга демонстрирует, что в отношениях наших стран происходят существенные положительные изменения и выход на качественно новый уровень взаимоотношений", – заявил глава ОП.
Что известно об украинской Формуле мира
В ноябре 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинскую Формулу мира, содержащую 10 пунктов;
- Радиационная и ядерная сохранность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая сохранность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости.
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
В своем обращении к участникам Международной организации Франкофонии он призвал страны выбрать хотя бы один элемент из Формулы мира, который каждая из них может помочь реализовать Украине.
США и страны G7 заявили о поддержке Формулы мира Зеленского, ведь это может стать потенциальным планом окончания войны.
В январе 2023 года МИД призывал все ответственные государства поддержать и продвигать Формулу мира, способную вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру.
В мае Зеленский выразил желание, чтобы саммит Формулы мира состоялся в июле
В июне президент призвал Организацию американских государств работать над реализацией украинской Формулы мира.
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