В конце января украинцы смогут сгенерировать в "Дии" новый COVID-сертификат после бустерной прививки, - Минздрав
Функция сгенерировать COVID-сертификат после третьей прививки против коронавируса появится в "Дии" в конце января
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В министерстве отметили, что новая функция появится на портале и приложении "Дия" в "последние числа января". До этого все вакцинированные бустерной дозой, могут пользоваться "зеленым" сертификатом о прививках против COVID-19.
Чтобы получить новый цифровой документ, необходимо отправить запрос через портал или приложение "Действие" после прививки.
Минздрав отметил, что порядок генерации нового сертификата ничем не отличается от других документов. Единственное отличие – срок действия сертификата, который будет действовать 270 дней.
Кроме COVID-сертификата, после бустерной прививки можно будет получить Международное свидетельство о вакцинации. Его могут выдать по месту прививки или у семейного врача. Этот документ также будет действовать 270 дней.
- Напомним, главный санврач Украины Игорь Кузин заявил , что получение бустерной вакцины от коронавируса продолжит действие "зеленого" COVID-сертификата почти на год.
- 4 января министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ о введении третьей дополнительной прививки против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет.
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