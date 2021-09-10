В конце сентября в Украине пройдут масштабные военные учения с участием около 12,5 тыс. военных
С 22 по 30 сентября 2021 года на всех основных военных полигонах Украины, а также в акваториях Черного и Азовского морей, состоятся стратегические командно-штабные военные учения оборонного характера "Объединенные усилия-2021"
Об этом сообщает Генеральный Штаб ВСУ на своей странице в Facebook.
"Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" - обучение оборонного характера, направленные на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров", - заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
Отмечается, что при подготовке были учтены современные подходы к применению войск (сил) стран-членов НАТО, а также опыт вооруженных конфликтов последних лет и Антитеррористической операций и операции объединенных сил.
В Генштабе отмечают, что при разработке учений был использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки вокруг Украины.
"В стратегическом командно-штабном учении примут участие до 12 500 человек и более 600 единиц вооружения и военной техники", - заключают в ВСУ.
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