В конце сентября в Украине пройдут масштабные военные учения с участием около 12,5 тыс. военных

Об этом сообщает Генеральный Штаб ВСУ на своей странице в Facebook.



"Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" - обучение оборонного характера, направленные на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров", - заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.



Отмечается, что при подготовке были учтены современные подходы к применению войск (сил) стран-членов НАТО, а также опыт вооруженных конфликтов последних лет и Антитеррористической операций и операции объединенных сил.



В Генштабе отмечают, что при разработке учений был использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки вокруг Украины.



"В стратегическом командно-штабном учении примут участие до 12 500 человек и более 600 единиц вооружения и военной техники", - заключают в ВСУ.

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