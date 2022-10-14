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OPINION

В конце концов, украинцы будут знать, что в Европе будут яйца

14 октября, 2022 пятница
16:32
Мнение Сергей Фурса

Политико-экономический обзор рынков Украины и мира

Рынки на этой неделе показали всю свою непредсказуемую сущность. Индекс S&P500 откроется в пятницу на отметке в 3669 пунктов, существенно ниже, чем неделей ранее. Но существенно выше чем были в четверг днем и чем казалось должны быть в ближайшем будущем в тот же четверг. День, когда даже ветераны рынка не смогли объяснить резкой смены настроений на рынке. День, который бывший глава крупнейшего банка в США описал как ситуацию, в которой вы бы потеряли очень много денег если бы смогли знать заранее все новости и сделали бы ставку. В этот четверг рынки дошли до отметки в 3500 пунктов по индексу S&P500, существенно снизившись на новых данных по инфляции, которые снова оказались хуже ожиданий. Но, по какой-то пока непонятной причине коллективное бессознательное рынков решило, что этого пока хватит и устроило ралли.

Что такого в цифре 3500? Во-первых, это красиво. Во-вторых, это минимум с осени 2020 года, когда рынки начали долгий путь наверх, избавляясь от страха пандемии. Но ничего такого больше в этой цифре нет, что могло бы запустить разворот. Но это случилось. Если абстрагироваться от конкретного необъяснимого четверга, то страхи рецессии и роста ставок по-прежнему доминируют. Особенно в Европе, где от британского популизма пока пытается спасти рынки Банк Англии, а континентальная Европа разгребает ошибки Меркель, которая отчаянна отказывается их признавать. Решение картеля ОПЕК+ повлияло на цены на нефть, но не критично. Баррель брента пока торгуется чуть выше 90 долларов. Прояснилась и ситуация вокруг потенциального потолка на российскую нефть. И пока это выглядит издевательством над ожиданиями нокаутирующего удара по российской экономике. Хотя, вполне возможно, проблема именно с нашими ожиданиями.

Министр финансов США заявила, что потолочная цена на российскую нефть может быть установлена на уровне 60 долларов за баррель. В тот момент, когда цена барреля брента установилась на отметке в 94 доллара за баррель это может звучать внушительно. Если бы не одно «но». В сентябре средняя стоимость продажи российской нефти составила 61 доллар за баррель. Россия страна весьма токсичная и поэтому вынуждена продавать свою нефть с большим дисконтом. Уже продавать его с дисконтом. В итоге цена вопроса «потолка цены» - всего лишь 1 доллар за баррель. Приятного в этой истории только то, что в сентябре доходы от экспорта Россией нефти уже упали на 17%, сократившись с 18.5 млрд. долларов до 15.3 млрд долларов при том, что добыча не изменилась, а экспорт упал всего на 3%. И падением отметилась только цена российской нефтяной бочки, которая сократилась с 72 долларов за баррель до тех самых 61 доллара за баррель. Если искать позитив в установленном потолке, хотя найти его трудно, то можно предположить, что по крайней мере удастся нивелировать эффект подлянки от саудовского принца, который инициировал сокращение производства для поддержания высоких нефтяных цен.

Украинский сегмент еврооблигаций двигался вниз синхронно с мировым рынком облигаций, потеряв больше одного пункта вдоль всей кривой доходности. При этом, на стоимость суверенного долга повлияла и российская ракетная истерика, случившаяся в понедельник. Напугавшая не только киевлян, уже отвыкших от прилетов ракет в городе, который живет практически обычной жизнью. Но и иностранных инвесторов, как владеющих государственным долгом, так и собственников еврооблигаций ДТЕКа, чьи объекты стали целью прилета ракет наряду с детскими площадками, перекрестками и инстаграмными мостами. Спасает ситуацию только тот факт, что цены на украинский долг и так лежат на дне и могут соперничать только с ценами на долг Ливана. Ниже только Венесуэла.

Испугалась и кешевая гривна. Правда, не очень сильно и всего лишь на один день. Благо, самого долларового кеша теперь хватает. И если на новости о мобилизации в России продавцы попробовали разогнать цену кешевого доллара до 45 гривен, то российское ракетное обострение привело к росту только до 42 гривен за доллар. Да и то ненадолго. Помогает и то, что в целом давление на гривну уменьшается. Причем не только в моменте, в том числе благодаря резкого сокращению торгового дефицита на фоне зерновой сделки и роста экспорта. Но и в перспективе, ведь ЕС, наконец-то, решил систематизировать свою помощь и защитить ее от бюрократического саботажа на 2023 год. В итоге Украине уже обещано 1,5 млрд долларов в месяц от США ввиде грантов и 1,5 млрд евро от ЕС. Правда, есть и недостатки от роста украинского экспорта на фоне снятия любых ограничений от ЕС. Резкий рост цен на яйца в украинских магазинах, возбудивший даже сегмент украинского тик-тока, которые открыли для себя волатильность на рынке яиц, стал результатом, в том числе и увеличившегося экспорта в ЕС. Но, с другой стороны, наконец-то украинцы будут уверены, что в Европе будут яйца.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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