В конце года государственный долг Украины составит около 2,64 млрд грн, - Гетманцев

Об этом сообщает Укринформ.

"За 10 месяцев с начала года показатели госдолга в гривне, госдолга на душу населения, госдолга к ВВП снизились. Госдолг в гривне снизился на 4,4%, или на 113,3 млрд грн. В валютном эквиваленте госдолг вырос на 2,6% или на $2,38 млрд. Основная причина таких разнонаправленных тенденций - укрепление курса гривни по отношению к доллару при отсутствии значительных объемов размещения нового госдолга для финансирования дефицита бюджета", - отметил Гетманцев.

По оценкам комитета ВР по состоянию на 31 декабря 2021 года, государственный долг в гривневом эквиваленте составит около 2 640 млрд грн, или 52,3% ВВП.

"Итоговая цифра госдолга во многом будет зависеть от того, будет ли Минфин использовать для финансирования дефицита остаток от распределения СДР (специальных прав заимствования, - ред.) или обойдется долговыми инструментами", - подчеркнул Гетманцев.

По словам Гетманцева, за январь-октябрь 2021 года госдолг на душу населения снизился на 3,8%. Соотношение госдолга к ВВП снизилось с 60,8% на конец 2020 года до 48,3% ВВП на 31 октября 2021 года. Однако темпы аккумулирования госдолга к концу 2021 года ускорятся.

Несмотря на то, что ожидается прирост госдолга, его динамика останется сдержанной. Как пояснил Гетманцев, этому будет способствовать относительная валютная стабильность, распределение СДР МВФ на сумму 1,9 млрд СДР, или $2,7 млрд, большую часть которых по состоянию на 1 декабря 2021 года использовали на финансирование дефицита госбюджета, а также меньший, чем планировалось, фактический дефицит бюджета и фискальная консолидация (политика, нацеленная на сокращение дефицита бюджета и сокращение накопления долга, – ред.) в течение большей части года.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2020 года составил 2,55 трлн грн или $90,26 млрд.

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