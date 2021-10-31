"В конце должна быть оплата". В Харькове и Черкасской области выявлено контролируемое голосование

Подробности приводит Еспресо.TV.



Так, на участок №631164, расположенный в общежитии Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, одномоментно пришли курсанты, которых сопровождали посторонние лица. Эти люди фотографировали, как голосуют курсанты, сообщает гражданская сеть "Опора",

Кроме того, на участке №631532, расположенном в ГУ "Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины", наблюдатель сделал замечание постороннему лицу, незаконно находившемуся на участке. Это лицо не представилось, уйти с участка отказалось, но заявило "еще 5 моих проголосующих и я уйду с участка".

Также на нескольких участках наблюдатели "Опоры" фиксируют наличие камер наблюдения. А на избирательном участке №631659 по ул. Батуринской 25 сидит женщина-охранник, которая смотрит в камеры наблюдения.

"Такие ситуации тоже являются признаками вероятного контролируемого голосования. Кроме того, это говорит о том, что орган местного самоуправления не обеспечил надлежащие помещения для размещения участковых избирательных комиссий", - подчеркивают в "Опоре".







Что же касается Черкасчины, то в городе Золотоноша Национальная полиция допрашивает женщину, которая на выходе с участка (#710880) отмечала уже голосовавших избирателей.



Движению "Чесно" удалось получить фото с места происшествия. Как можно заметить, в списке действительно прослеживается системное написание времени голосования избирателей или отметки "заболел".







В списке указаны фамилии, имена и отчество избирателей, их телефоны.



Мы зафиксировали людей, которые стояли возле школы со списками. И контролировали избирателей, которые заходили и выходили, проголосовавшие за Войцеховского (кандидат от "Слуги народа", - ред.). Сейчас женщина дает показания. Рассказывает, что в конце должна быть оплата, что она контролирует людей. Денег у нее не было. Я вызвала полицию”, - комментирует движению "Чесно" очевидца Оксана Гищин, предоставившая фотографии с места происшествия.







В соседнем населенном пункте Деньга граждане отсняли на видео депутата поселкового совета и бывшего голову громады Ларису Головань. Она сидела на скамейке и прятала списки, очень похожие по своему оформлению на те, что обнаружили в Золотоноше. Имеют такое же форматирование и сверху серую полоску.



Головань в 2010 году была избрана депутатом от Партии регионов.



Ныне Головань – депутат от Аграрной партии Украины.



Справка

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 61 Избирательного кодекса органы местного самоуправления должны предоставлять необходимые помещения для работы УИК и проведения голосования в соответствии с требованиями кодекса. Кодекс прямо указывает, что на заседании и при голосовании могут присутствовать (ч. 8 ст. 36 Избирательного кодекса Украины) только члены комиссий высшего уровня, Службы распорядителя Государственного реестра избирателей, кандидаты на соответствующих выборах, их доверенные лица, уполномоченные лица партий (организаций партий) – субъектов соответствующего избирательного процесса, официальные наблюдатели от кандидатов, партий (организаций партий), официальные наблюдатели от общественных организаций, получившие разрешение иметь официальных наблюдателей на соответствующих выборах, а также официальные наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, представители СМИ.



Присутствие на подготовительном заседании лиц, не предусмотренных Избирательным кодексом, не допускается.



Таким образом, присутствие на подготовительном заседании и голосования лиц, не предусмотренных Избирательным кодексом, запрещено.

Согласно части 1 статьи 16 Избирательного кодекса Украины голосование на выборах в Украине является тайным.



Контроль за содержанием волеизъявления избирателей, установление или разглашение содержания волеизъявления конкретного избирателя каким-либо образом запрещается.

Напомним, что 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы харьковского городского головы, назначенные в связи со смертью Геннадия Кернеса.

Голосовать может каждый независимо от того, вакцинирован ли, но следует быть в защитной маске.



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