В конце декабря Украина запустит дальнемагистральные чартеры в Мексику, Мальдивы и Доминиканы

Об этом сообщает сайт МАУ.



С 27 декабря 2021 года МАУ планирует осуществлять рейсы на курорты Доминиканы (Пунта-Кана), Мексики (Канкун) и Мальдив (Мале).



"Учитывая, что возобновление полетов дальнемагистральных самолетов Boeing 777-200ER планируется во втором квартале следующего года, программа дальнемагистральных рейсов в Пунта-Кану, Канкун, Мале будет выполняться на ВС Boeing 767-300ER авиакомпании партнера "ЕвроАтлантик"". Таким образом будет реализован совместный проект по выполнению дальнемагистральной программы, где также частично будут задействованы экипажи МАУ", – рассказали в авиакомпании.



Новые рейсы будут запущены в рамках сотрудничества МАУ с туроператором "Компас".

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