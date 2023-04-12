В конце апреля Италия представит план восстановления Украины
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни после телефонного разговора с коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что 26 апреля будет представлен план восстановления Украины
Об этом он написал в твиттере.
Глава МИД Италии утвердил, что в разговоре с коллегой Дмитрием Кулебой дипломаты подтвердят поддержку Украины.
"Я нахожусь в постоянном контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, принципиально важно защитить Запорожскую АЭС. 26 апреля мы представим план восстановления Украины", - отметил Антонио Таяни и подчеркнул, что итальянские компании будут играть значительную роль в этом.
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