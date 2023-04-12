В конце апреля Италия представит план восстановления Украины

Об этом он написал в твиттере.

Глава МИД Италии утвердил, что в разговоре с коллегой Дмитрием Кулебой дипломаты подтвердят поддержку Украины.

"Я нахожусь в постоянном контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, принципиально важно защитить Запорожскую АЭС. 26 апреля мы представим план восстановления Украины", - отметил Антонио Таяни и подчеркнул, что итальянские компании будут играть значительную роль в этом.