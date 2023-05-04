В Константиновке становится крайне опасно, нужно эвакуироваться, - представитель полиции Донетчины
Начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области Александра Гаврилко подчеркнула, что необходимо ускорить эвакуацию из прифронтовых городов Донетчины
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"За эти сутки 18 населенных пунктов Донетчины подверглись российским обстрелам. Есть погибшие и раненые люди. Нас обстреливают из всех имеющихся видов вооружения", - отметила Гаврилко.
По ее словам, враг использует авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию.
"Самая критическая гуманитарная ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Угледаре, Марьинке, Красногоровке. Россияне постоянно обстреливают Константиновку, там становится крайне опасно для гражданского населения. Необходимо ускорить эвакуацию оттуда", - подчеркнула Гаврилко.
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