Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"За эти сутки 18 населенных пунктов Донетчины подверглись российским обстрелам. Есть погибшие и раненые люди. Нас обстреливают из всех имеющихся видов вооружения", - отметила Гаврилко.

По ее словам, враг использует авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию.

"Самая критическая гуманитарная ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Угледаре, Марьинке, Красногоровке. Россияне постоянно обстреливают Константиновку, там становится крайне опасно для гражданского населения. Необходимо ускорить эвакуацию оттуда", - подчеркнула Гаврилко.