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В Константиновке от рук российских военных погиб человек, в Донецкой области еще двое раненых

20 апреля, 2023 четверг
09:55
Война с Россией

В среду, 19 апреля, в результате военных действий российской армии на территории Донецкой области погиб мирный житель, двое ранены

Об этом информирует глава Донбасса Павел Кириленко .

За прошедшие сутки россияне убили жителя города Константиновка Краматорского района Донецкой области.

Также в городе Авдеевка и селе Новокалиново Покровского района поражения получили двое украинцев.

Всего на территории Донбасса с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 1477 человек, 3414 получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновахе Донецкой области невозможно.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркивает глава ОВА.

  • Во вторник, 18 апреля, российские военные произвели артиллерийский обстрел города Украинской Донецкой области - по меньшей мере 8 человек ранены.
  • В ночь на 18 апреля вражеские войска снова обстреляли Славянск Донецкой области двумя ракетами С-300 и двумя "шахедами".
  • В ночь на 19 апреля российская армия нанесла удар по населенным пунктам Донецкой области. Авдеевка подверглась обстрелам из "градов" и артиллерии, в Бахмуте - один погибший.
Криминал
Донетчина
воєнні злочини Росії
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