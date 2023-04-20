В Константиновке от рук российских военных погиб человек, в Донецкой области еще двое раненых
В среду, 19 апреля, в результате военных действий российской армии на территории Донецкой области погиб мирный житель, двое ранены
Об этом информирует глава Донбасса Павел Кириленко .
За прошедшие сутки россияне убили жителя города Константиновка Краматорского района Донецкой области.
Также в городе Авдеевка и селе Новокалиново Покровского района поражения получили двое украинцев.
Всего на территории Донбасса с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 1477 человек, 3414 получили ранения разной степени тяжести.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновахе Донецкой области невозможно.
"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркивает глава ОВА.
- Во вторник, 18 апреля, российские военные произвели артиллерийский обстрел города Украинской Донецкой области - по меньшей мере 8 человек ранены.
- В ночь на 18 апреля вражеские войска снова обстреляли Славянск Донецкой области двумя ракетами С-300 и двумя "шахедами".
- В ночь на 19 апреля российская армия нанесла удар по населенным пунктам Донецкой области. Авдеевка подверглась обстрелам из "градов" и артиллерии, в Бахмуте - один погибший.
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