Об этом информирует глава Донбасса Павел Кириленко .

За прошедшие сутки россияне убили жителя города Константиновка Краматорского района Донецкой области.

Также в городе Авдеевка и селе Новокалиново Покровского района поражения получили двое украинцев.

Всего на территории Донбасса с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 1477 человек, 3414 получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновахе Донецкой области невозможно.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркивает глава ОВА.