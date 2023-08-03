В консалтинговой группе "А-95" назвали прогнозируемую цену на топливо в ближайшие недели
Сергей Куюн, директор консалтинговой группы "А-95", отметил, что из-за повышения налогов с 1 июля и роста цен на мировом рынке литр бензина будет стоить где-то 55 грн, а дизтопливо 53-54 грн за литр
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Во-первых, драйвером роста цен на горючее является повышение налогов, которое произошло с июля этого года. Напомню, что налоги вернулись к уровню 2021 года. По бензинам дополнительная налоговая нагрузка составляет 11 грн за литр, по дизтопливу - 7, 5 грн, а сжиженный газ - до 3 грн. Июль мы прошли относительно спокойно, то есть цены выросли на 4 грн за литр.
Сергей Куюн отметил, что запасы продукта по старым ценам и налогам иссякают, поэтому в августе возобновился рост цен из-за появления уже более дорогого горючего.
"Мы покупаем импортное горючее по мировым ценам, поэтому это еще один фактор, который делает ситуацию с ценами на горючее очень напряженной. Сейчас мы еще полностью не отыграли новую налоговую нагрузку, а добавился сюрприз – рост котировки на мировом рынке. Я думаю, что цена на бензин будет где-то 55 грн за литр и дизтопливо 53-54 грн за литр Этот вопрос уже решен и произойдет в течение недели или 10 дней. А дальше будем смотреть: что-то самортизирует рынок за счет наценок, возможно, мировой рынок стабилизируется. Однако ценовая ситуация достаточно напряженная и, к сожалению, каких-либо предохранителей или компенсаторов нет", - подытожил Куюн.
- 30 июня директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн отметил , что за последние 10 дней цена оптовой закупки горючего выросла почти на 4 грн за литр.
- 4 июля агентство AP сообщило, что Россия и Саудовская Аравия сокращают добычу нефти, чтобы поднять цену.
- По состоянию на 2 августа , средняя цена бензина А-95 в Украине составила 49,38 грн/л.
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