Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Во-первых, драйвером роста цен на горючее является повышение налогов, которое произошло с июля этого года. Напомню, что налоги вернулись к уровню 2021 года. По бензинам дополнительная налоговая нагрузка составляет 11 грн за литр, по дизтопливу - 7, 5 грн, а сжиженный газ - до 3 грн. Июль мы прошли относительно спокойно, то есть цены выросли на 4 грн за литр.

Сергей Куюн отметил, что запасы продукта по старым ценам и налогам иссякают, поэтому в августе возобновился рост цен из-за появления уже более дорогого горючего.

"Мы покупаем импортное горючее по мировым ценам, поэтому это еще один фактор, который делает ситуацию с ценами на горючее очень напряженной. Сейчас мы еще полностью не отыграли новую налоговую нагрузку, а добавился сюрприз – рост котировки на мировом рынке. Я думаю, что цена на бензин будет где-то 55 грн за литр и дизтопливо 53-54 грн за литр Этот вопрос уже решен и произойдет в течение недели или 10 дней. А дальше будем смотреть: что-то самортизирует рынок за счет наценок, возможно, мировой рынок стабилизируется. Однако ценовая ситуация достаточно напряженная и, к сожалению, каких-либо предохранителей или компенсаторов нет", - подытожил Куюн.