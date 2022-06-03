В Конотопе запретили публично слушать русскоязычную музыку

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин в Facebook .

"С сегодняшнего дня, решением исполкома Конотопского горсовета, запрещена трансляция и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории нашей общины", - написал Семенихин.

Теперь такой контент в общественном транспорте, магазине, на рынке, кафе, ресторане и других публичных местах в Конотопе запрещен.