В Конотопе запретили публично слушать русскоязычную музыку
Конотопский городской совет (Сумская область) принял решение о запрете русскоязычной музыки в публичных местах
Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин в Facebook .
"С сегодняшнего дня, решением исполкома Конотопского горсовета, запрещена трансляция и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории нашей общины", - написал Семенихин.
Теперь такой контент в общественном транспорте, магазине, на рынке, кафе, ресторане и других публичных местах в Конотопе запрещен.
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