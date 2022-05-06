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Главная война с Россией В Конотопе запрещена деятельность Московского патриархата, - глава горсовета Семинихин
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В Конотопе запрещена деятельность Московского патриархата, - глава горсовета Семинихин

6 мая, 2022 пятница
10:01
война с Россией

Артем Семинихин, городской голова Конотопа, рассказал, что подписал распоряжение о запрете деятельности Московского патриархата на территории всей Конотопской громады, дал задание местной полиции описать имущество московских храмов, опломбировать и осуществлять охрану этих объектов

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

Мэр Конотопа отметил, что в городе было около десяти храмов Украинской православной церкви московского патриархата, и сейчас идет работа по прекращению их деятельности на территории громады.

Артем Семинихин сообщил: "Готовится большое совещание с силовиками, я им дал соответствующие поручения, чтобы полиция сделала описание и опломбирование имущества в храмах. Тероборона должна осуществлять охрану этих объектов. Не допускать провокаций от московских попов, чтобы не украли церковную утварь, потому что это собственность громады, а не московского патриархата. И второй этап - это собрание громады и определение их принадлежности к той или иной конфессии, у нас свобода вероисповедания".

Мэр подчеркнул, что будет делать все, чтобы эта московская пятая колонна исчезла с территории громады Конотопа.

"Таким образом, хочу положить начало челленджу среди моих коллег, городских голов по всей Украине, чтобы они принимали такие же распоряжения, или это будут решения городских советов или исполкомов о запрете московского патриархата", - подчеркнул Семинихин .

Мэр Семинихин добавил, что те депутаты, у которых есть договоренности с московскими попами или с их кураторами из Москвы, должны по-настоящему принять решение о запрете этой церкви.

  • Ранее в Северодонецке в Луганской области священник УПЦ МП предоставлял россиянам информацию о расположении, численности и вооружении украинских военных.
  • Кроме того, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о запрете УПЦ МП в Украине не будет рассматриваться во время войны из-за угрозы раскола в обществе

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