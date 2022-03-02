В Конотопе кафиры приехали "договариваться" о сотрудничестве, городские власти отказались

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на главу Сумской областной государственной администрации Дмитрия Живицкого в Telegram.



Мэр Артем Семенихин отметил, что российские военные приехали и сказали, чтобы он отдал город под их контроль. При этом он спросил присутствующих жителей города, будут ли они воевать за Конотоп. Те согласились.



Оккупанты угрожали, что наведут на город артиллерию. Вражескую технику под горсоветом оцепили горожане с возгласами "Ганьба!"



"Я за то, чтобы воевать. Решения принимают все вместе, потому что артиллерия на нас нацелена", - добавил он.

Напомним, 28 февраля в Ахтырке Сумской области в результате обстрела из российских "Градов" воинской части погибли более 70 украинских воинов, есть жертвы среди гражданских. Конотоп остается в осаде, организуют миссии по выдаче продуктов, лекарств.