В конкурсе "Евровидение-2023" примут участие представители 37 стран

Об этом сообщает пресс-служба Европейского языкового союза (EBU) .

"37 стран примут участие в 67-м Евровидении, которое состоится в Ливерпуле (Великобритания – ред.)", – говорится в сообщении.

В целом, в Евровидении-2023 примут такие страны: Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Великобритания.

Как сообщалось, что 67-й песенный конкурс Евровидения в мае следующего года будет принимать Ливерпуль. Конкурс состоится в Великобритании после победы Kalush Orchestra в Турине в этом году из-за того, что мероприятие нельзя провести в Украине по соображениям безопасности. Гранд-финал Песенного конкурса "Евровидение-2023" состоится на арене Liverpool 13 мая, а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.

Кипр стал первой страной, объявившей своего представителя, что поедет на Евровидение в Великобританию.

Черногория и Северная Македония не будут участвовать в песенном конкурсе в следующем году из-за увеличения стоимости взноса для участников, что связано с исключением России из Евровидения.

Украинская певица Slavia сразится за право принять участие в национальном отборе Евровидения, который состоится в декабре этого года.

17 октября "Общественное" завершило принимать заявки на участие в национальном отборе Евровидения-2023, получив более 300 песен.

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