В Конгрессе требуют у Байдена объяснений по поводу стратегии победы Украины и тайных переговоров с РФ

Об этом говорится в сообщении комитета по иностранным делам Палаты представителей, пишет Укринформ.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и сенатор Джим Риш хотят услышать от президента США о состоянии официальных и неофициальных переговоров с Россией о путях прекращения войны.

"Как решительные сторонники Украины мы остаемся глубоко обеспокоены тем, что и через полтора года с начала непровоцированной агрессии России ваша администрация не смогла сформулировать стратегию помощи США Украине в достижении победы над РФ с одновременным определением приоритетов и продвижением американских интересов", - и.

Обещание поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно" не является стратегией, подчеркивают его авторы.

Как следует из документа, американские чиновники прибегают к неофициальной дипломатии с лицами, близкими к президенту РФ Путину без участия украинских чиновников.

"Об этих встречах не было уведомлено комитет по иностранным делам Палаты представителей и комитет Сената США по международным отношениям. Это неприемлемо. Мы должны быть проинформированы о стратегии вашей администрации для успешного завершения войны и обо всех ваших усилиях по взаимодействию с Россией", - указывают Маккол и Риш.

По их словам, "поскольку воюют украинские, а не американские солдаты, было бы позорно исключать Киев из дискуссий о его собственном будущем". Республиканцы задают Байдену ряд вопросов по этому поводу, в том числе о том, кто из его администрации и в какой степени вовлечен в такие переговоры.