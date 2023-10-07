В Конгрессе требуют у Байдена объяснений по поводу стратегии победы Украины и тайных переговоров с РФ
Два сенатора-республиканца, направили Джо Байдену письмо с требованием проинформировать Конгресс о его стратегии "поддержки победы Украины" и неофициальных переговорах с Россией
Об этом говорится в сообщении комитета по иностранным делам Палаты представителей, пишет Укринформ.
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и сенатор Джим Риш хотят услышать от президента США о состоянии официальных и неофициальных переговоров с Россией о путях прекращения войны.
"Как решительные сторонники Украины мы остаемся глубоко обеспокоены тем, что и через полтора года с начала непровоцированной агрессии России ваша администрация не смогла сформулировать стратегию помощи США Украине в достижении победы над РФ с одновременным определением приоритетов и продвижением американских интересов", - и.
Обещание поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно" не является стратегией, подчеркивают его авторы.
Как следует из документа, американские чиновники прибегают к неофициальной дипломатии с лицами, близкими к президенту РФ Путину без участия украинских чиновников.
"Об этих встречах не было уведомлено комитет по иностранным делам Палаты представителей и комитет Сената США по международным отношениям. Это неприемлемо. Мы должны быть проинформированы о стратегии вашей администрации для успешного завершения войны и обо всех ваших усилиях по взаимодействию с Россией", - указывают Маккол и Риш.
По их словам, "поскольку воюют украинские, а не американские солдаты, было бы позорно исключать Киев из дискуссий о его собственном будущем". Республиканцы задают Байдену ряд вопросов по этому поводу, в том числе о том, кто из его администрации и в какой степени вовлечен в такие переговоры.
- В начале июля стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тайно провел переговоры по войне России против Украины с ближайшим окружением российского диктатора Владимира Путина. В Госдепе США и Белом доме заявили , что администрация президента Джо Байдена не санкционировала их.
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