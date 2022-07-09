Об этом говорится в письме Спартца.

Часть письма Виктории Спартц президенту скрыта от публикации, закрытая черной плашкой; содержание этого фрагмента не уточняется.

В общем описании письма есть краткое упоминание о якобы наличии "разнообразной разведывательной информации о действиях господина Ермака в Украине и его возможных связях с Россией". В открытой части письма эти тезисы не отображены.

Конгрессвумен также упоминает в письме, что глава Офиса президента назначил своим заместителем по вопросам правоохранительной деятельности Олега Татарова, в то время как он "задерживает назначение независимого антикоррупционного прокурора более года, из-за чего Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не функционируют".

В обращении к Байдену Спартц пишет, что "господин Ермак вызывает много беспокойств у ряда людей в США и за рубежом, считается, что о нем высокого мнения ваш советный по национальной безопасности Джейк Салливан".

"В то время как президент Зеленский тяжело работает для создания союзов с Западом и нашей страной, на нас лежит ответственность сообщить ему, если мы обеспокоены ключевыми людьми в его окружении. Это также наша обязанность перед смелыми украинскими солдатами и сильным украинским народом, который борется за свободу и международный порядок для нас всех", – заключает Спартц.

Известно, что Виктория Спартц - первая этническая украинка в Конгрессе США. Она родилась в Черниговской области и переехала в Соединенные Штаты в возрасте 22 лет.

Во время Евромайдана Татаров работал в должности начальника Главного следственного управления МВД и оправдывал действия "Беркута". Также Татаров был адвокатом нардепа от "Оппоблока" Вадима Новинского и защищал экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

5 августа 2020 года Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Олега Татарова , отвечающего за правоохранительное направление. По словам Ермака, заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров проходил проверку перед назначением и не была обнаружена негативная информация о его прошлом.

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