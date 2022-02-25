В Конгрессе США заявили о намерении предоставить Украине $600 млн на летальное оружие
Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси заявила, что законодатели планируют выделить Украине $600 млн на летальное оружие для защиты от российской агрессии
Об этом сообщает Reuters.
"То, что мы делаем с Украиной, - это уверяем, что у нас есть гуманитарная помощь для людей, что у нас есть летальное оборонное оружие на сумму $600 млн, чтобы они могли вести собственную борьбу", - сказала Пелоси.
24 февраля Совет Европейского Союза согласовал дополнительные санкции против России из-за вторжения в Украину.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против РФ и Беларуси за войну с Украиной.
В четверг, 24 февраля, президент США Джо Байден объявил о новых санкциях США и других стран Запада против России за войну с Украиной.
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