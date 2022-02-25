В Конгрессе США заявили о намерении предоставить Украине $600 млн на летальное оружие

Об этом сообщает Reuters.



"То, что мы делаем с Украиной, - это уверяем, что у нас есть гуманитарная помощь для людей, что у нас есть летальное оборонное оружие на сумму $600 млн, чтобы они могли вести собственную борьбу", - сказала Пелоси.

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