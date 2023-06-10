Об этом сообщает страница законопроект на сайте конгресса США, датированная 9 июня.

В нем указано, что документ подал конгрессмен от Демократической партии Тед Лью. Ранее законопроект о признании России спонсором терроризма выдвигался на голосование в сентябре 2022 года.

В новом документе говорится, что Россия неоднократно оказывала поддержку негосударственным террористическим группам в и во время полномасштабного вторжения в Украину.

По состоянию на сегодняшний день в списке государств-спонсоров терроризма в США – Сирия, КНДР, Куба и Иран. Присвоение этого статуса стране позволяет США вводить дополнительные санкции, вводит полное эмбарго на продажу оружия и товаров двойного назначения, а также отказывать в экономической помощи.