В конгрессе США зарегистрирован законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма
В конгресс США внесли законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма – инициативу поддержали представители обеих партий
Об этом сообщает страница законопроект на сайте конгресса США, датированная 9 июня.
В нем указано, что документ подал конгрессмен от Демократической партии Тед Лью. Ранее законопроект о признании России спонсором терроризма выдвигался на голосование в сентябре 2022 года.
В новом документе говорится, что Россия неоднократно оказывала поддержку негосударственным террористическим группам в и во время полномасштабного вторжения в Украину.
По состоянию на сегодняшний день в списке государств-спонсоров терроризма в США – Сирия, КНДР, Куба и Иран. Присвоение этого статуса стране позволяет США вводить дополнительные санкции, вводит полное эмбарго на продажу оружия и товаров двойного назначения, а также отказывать в экономической помощи.
- Напомним, 8 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ракеты ATACMS.
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