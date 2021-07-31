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В Конгрессе США запретили Байдену отменять санкции против "Северного потока-2"

31 июля, 2021 суббота
07:32
Мир

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий отказываться от санкций против российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Bloomberg .

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента. Он включает в себя запрет на отказ от санкций против "Северного потока-2". Голосование по этому вопросу состоялось еще 28 июля, однако на его результаты обратили внимание только через несколько дней. Инициативу поддержали 217 конгрессменов, против выступили 212.

"Законопроект включает положение, которое сделает невозможным в 2022 финансовом году отказ президента от санкций против "Северного потока-2", - пояснили в Bloomberg.

Известно, что 28 июля против отмены санкций выступила группа сенаторов-республиканцев. Они пригрозили заблокировать утверждение двух кандидатур в Минфин.

22 мая США ввели санкции против 13 российских судов и четырех компаний, задействованных в строительстве "Северного потока-2", но не стали применять их по отношению к компании-оператору проекта Nord Stream 2 AG.

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Россия
санкции
Конгресс США
Джо Байден
США
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