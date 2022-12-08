В Конгрессе США вытерли ноги о флаг террористической "ДНР"

Об этом он написал в своем twitter .

На видео руководитель аппарата Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Кайл Паркер вытирает обувь флагом "ДНР", после чего вместе с коллегами наступает на него.

"Даже в Конгрессе США знают, что для этой тряпки есть только одно применение", подписал волонтер.

"Хорошо, что люди в конгрессе все понимают. Кайл Паркер нашел подходящее место для этой грязной тряпки", – добавил Притула.

Украинские волонтеры во главе с Сергеем Притулой посетили конгресс для участия в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. В группу также вошли глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут и глава благотворительного фонда "Разом for Ukraine" Дора Хомяк.

"Украинское волонтерское движение сегодня было признано на самом высоком уровне. Благодарю Конгресс США за то, что слышат украинское гражданское общество. Нам важна стабильная двухпартийная поддержка со стороны США, дальнейшая помощь оружием и справедливое наказание российских военных преступников", - выразил благодарность Притула.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил , что администрация Джо Байдена работает с конгрессом над поправками, которые позволят избежать непредсказуемых последствий признания России государством-спонсором терроризма.

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