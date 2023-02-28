В Конгрессе США возможное предоставление Украине самолетов F-16 назвали "неразумным использованием ресурсов"
Конгрессмен-демократ США Адам Смит назвал возможное предоставление истребителей F-16 Украине "неразумным использованием ресурсов"
Об этом информирует CNN .
"Чистая правда заключается в том, что цена попытки разработать F-16 и подготовить его к эксплуатации в Украине, даже если мы в основном сказали, что нет ничего важнее этой единственной системы вооружения, и потратили все наше время и все наши ресурсы на это, в лучшем случае мы, возможно, могли бы доставить несколько оперативных F-16 в Украину в течение года, возможно, восьми месяцев, если бы мы действительно настаивали на этом", – заявил высокопоставленный член Совета демократ из Вашингтона Адам Смит на слушаниях о войне в Украине.
Смит подчеркнул, что истребители F-16 будут "бороться за выживание" на поле боя в Украине, а кроме того, это "неразумное использование ресурсов, необходимых для победы в битве".
"Нужно не просто обучать пилотов. Вы должны научить механиков, вы должны иметь аэродромы, которые могут принять F-16, и вы должны иметь запасные части, чтобы заставить его работать", – добавил конгрессмен.
- 24 февраля Зеленский анонсировал обучение летчиков ВСУ и получение самолетов "еще от трех европейских государств".
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