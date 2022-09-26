Об этом сообщило издание Reuters.

По словам собеседника агентства, члены Конгресса договорились также выделить финансирование для переселения беженцев из Афганистана.

Также отмечается, что у Конгресса есть время до полуночи пятницы, чтобы принять новый бюджет, иначе в стране объявляется шатдаун – государственные учреждения прекращают работу до принятия закона о бюджете.

12 сентября стало известно, что Украина просит у США ракеты дальностью 300 км для продолжения наступления.

16 сентября Байден выделил Украине новый пакет военной помощи на $600 млн.

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