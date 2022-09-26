В Конгрессе США согласовали предоставление Украине дополнительных $12 млрд помощи по запросу Байдена, - Reuters
Представители партий Конгресса США во время переговоров в понедельник договорились предусмотреть в бюджете на следующий, 2023 финансовый год (начинается с 1 октября), почти 12 миллиардов долларов помощи для Украины
Об этом сообщило издание Reuters.
По словам собеседника агентства, члены Конгресса договорились также выделить финансирование для переселения беженцев из Афганистана.
Также отмечается, что у Конгресса есть время до полуночи пятницы, чтобы принять новый бюджет, иначе в стране объявляется шатдаун – государственные учреждения прекращают работу до принятия закона о бюджете.
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- 16 сентября Байден выделил Украине новый пакет военной помощи на $600 млн.
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