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В Конгрессе США прошли слушания по запрету TikTok

25 мартa, 2023 суббота
03:40
Технологии

В комитете по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США 23 марта прошли слушания, в которых принял участие генеральный директор TikTok Чу Шоу Цзы

Об этом сообщает CNN.

Они прошли на фоне обсуждения инициатив о полном запрете этой соцсети в Соединенных Штатах — сторонники такого решения считают, что TikTok может передавать данные о пользователях властей Китая. Слушание длилось более пяти часов. Помимо связей с Пекином, конгрессмены обвиняли соцсеть в "отрицательном влиянии" на детей.

В своем выступлении Чу Шоу Цзы подчеркивал свое сингапурское происхождение и связи с США, а также тот факт, что TikTok недоступен в материковом Китае. Он также отметил, что компания с пониманием относится к опасениям по безопасности и "не пытается преуменьшать масштаб проблемы".

Как пишет CNN, конгрессмены восприняли Чу Шоу Цзы с предубеждениями и во время слушаний неоднократно перебивали его, чтобы прямо заявить, что не верят ему. Так, представитель республиканцев Кэти Макморрис-Роджерс назвала TikTok "оружием, которое китайская Коммунистическая партия использует для манипуляции и шпионажа".

Конгрессмены также обвиняли Чу в "отрицательном влиянии" TikTok на детей. По утверждению демократа Фрэнка Паллоне, алгоритмы соцсети рекомендуют подросткам видео, которые "создают и усиливают стресс, пропагандируют самоубийства, членовредительство и расстройства пищевого поведения". Республиканец Гас Билиракис заявил, что у TikTok отсутствует надлежащая модерация контента и что "эта технология буквально ведет людей к смерти".

В пресс-службе TikTok после слушаний выразили разочарование тем, как они проходили, заявив, что Чу Шоу Цзы пришел подготовленным для ответов на вопросы, но конгрессмены вместо услышать его конструктивную позицию устроили "политический цирк".

На проходившем 23 марта заседании комитета Палаты представителей по международным делам госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает TikTok угрозой национальной безопасности. Он уклонился от прямого ответа на вопрос, выступает ли его ведомство за полный запрет соцсети, однако подчеркнул, что предполагаемой угрозе "нужно покончить с тем или иным образом".

Как отмечает Reuters, полный запрет TikTok в США, по крайней мере в ближайшем будущем, маловероятен, поскольку соответствующее решение Белого дома компания наверняка сможет обжаловать в суде как противоречащее первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу получения информации.

  • Напомним, 22 марта гендиректор соцсети заявил , что в США законодатели собирают подписи для того, чтобы предоставить Джо Байдену полномочия запретить TikTok в стране. В компании говорят, что из-за этого "настал решающий момент".
  • Ранее два крупнейших руководящих института Евросоюза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.
  • В Канаде запретили госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.
  • Министерство обороны Дании запретило своим работникам пользоваться китайским приложением TikTok из-за усиления мер по кибербезопасности.
  • 24 марта во Франции чиновникам запретили использовать TikTok и Netflix на рабочих смартфонах.
Мир
Китай
США
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