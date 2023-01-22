В Конгрессе США призвали отправить в Украину танк Abrams, чтобы стимулировать Германию
Соединенные Штаты должны отправить хотя бы один из танков M1 Abrams в Украину, чтобы подтолкнуть Германию к предоставлению собственных Leopard
Об этом глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол в интервью ABC News.
"Если бы мы объявили, что собираемся предоставить танки "Abrams", хотя бы один... я слышал, что Германия ждет, пока мы возьмем инициативу. Тогда бы они поставили танки Leopard. И помните, есть около 10 стран, которые имеют танки Leopard, но им нужно согласие Германии", - подчеркнул он.
Он подчеркнул, что поддерживает отправку от США танков Abrams, даже если их будет всего несколько, чтобы разблокировать получение Украиной танков Leopard от Германии, Польши и других союзников нашей страны.
"Будет зимнее наступление россиян. Им нужны эти танки на восточном фланге в Донбассе. Им также нужны ПТРК, артиллерия большей дальности, чтобы ударить по Крыму, где находятся иранские беспилотники", - добавил Маккол.
- 5 января в The Washington Post со ссылкой на слова анонимного высокопоставленного чиновника из администрации Байдена сообщили, что США исключают отправку Украине боевых танков Abrams . В Белом доме это объясняют техническими причинами. Танки якобы тяжелые – весят 55 тонн – и имеют газотурбинный двигатель. В работе он потребляет много топлива.
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