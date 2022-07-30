Об этом сообщает Fox News .

Внести соответствующий законопроект планируют член Палаты представителей Мишель Стил и сенатор Марша Блэкберн. По информации издания документ поддерживают Республиканская и Демократическая партии.

Закон даст право президенту США Джо Байдену предоставлять Тайваню оружие и военное оборудование, обходя бюрократические процедуры в Конгрессе. Тайвань будет должен оплатить поставки через 12 лет.

В мае 2022 года президент США подписал закон о поставках оружия по ленд-лизу для Украины.

29 июля лидер Китая Си Цзиньпин заявил в телефонном разговоре Джо Байдену, что Пекин выступает против независимости Тайваня и вмешательства внешних сил в ситуацию в любой форме.

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