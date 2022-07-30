В Конгрессе США предложили предоставлять Тайваню оружие по ленд-лизу
Члены Конгресса США от Республиканской партии готовят законопроект о предоставлении Тайваню военной помощи по ленд-лизу.
Об этом сообщает Fox News .
Внести соответствующий законопроект планируют член Палаты представителей Мишель Стил и сенатор Марша Блэкберн. По информации издания документ поддерживают Республиканская и Демократическая партии.
Закон даст право президенту США Джо Байдену предоставлять Тайваню оружие и военное оборудование, обходя бюрократические процедуры в Конгрессе. Тайвань будет должен оплатить поставки через 12 лет.
В мае 2022 года президент США подписал закон о поставках оружия по ленд-лизу для Украины.
- 29 июля лидер Китая Си Цзиньпин заявил в телефонном разговоре Джо Байдену, что Пекин выступает против независимости Тайваня и вмешательства внешних сил в ситуацию в любой форме.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 41.08
- Актуальное
- Важное