В Конгрессе США предлагают ввести санкции против окружения Путина и банков РФ, не дожидаясь нового вторжения в Украину, - Гончаренко
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что лидеры Республиканской партии в Конгрессе во главе с соглавой украинского кокуса Брайаном Фитцпартиком предложили ввести ряд санкций против РФ, не дожидаясь ее вторжения в Украину
Об этом Гончаренко сообщил в Telegram.
"Самое важное из проекта: санкции против близких к Путину людей и крупных банков. Эти санкции предлагают ввести УЖЕ, до момента продолжения вторжения России. Также в случае начала военных действий ввести санкции в отношении банков, которые продолжат сотрудничать с российскими банками, находящимися под санкциями" , – написал Гончаренко.
Кроме того, в Конгрессе предлагают санкции против российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
"Немедленная остановка строительства "Северного потока 2" и введение санкций в отношении этого проекта. Перед возможным вторжением России в Украину немедленно вести санкции против Северного потока-2, если Германия начнет процесс сертификации потока", - написал Гончаренко.
Также предлагается отказаться от продажи России полупроводниковых технологий и ввести санкции против любой компании, нарушающей санкционную политику США.
Кроме санкций против РФ, предлагается также предоставить Украине новые объемы оборонной помощи.
"Предоставить Украине 500 млн долларов США в виде иностранного военного финансирования для Украины, в том числе 250 млн долларов в виде чрезвычайного финансирования, а также 100 млн долларов США для экстренной помощи поставки средств для противовоздушной обороны, противотанковых и противокорабельных средств. Ускорение рассмотрения Конгрессом продаж оружия и помощи Украине в обеспечении безопасности.Включение Украины в список стран "НАТО Плюс" для скорейшего рассмотрения вопроса по продаже ряда оборонных товаров и услуг США", - рассказал Гончаренко.
Для защиты восточного фланга НАТО предлагается вдвое увеличить финансирование военных учений США в Европе, увеличить финансирование Госдепа для противодействия российской дезинформации и отклонить предложение России о моратории на размещение ракет средней дальности наземного базирования в Европе.
- Напомним, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что США готовят санкции, способные остановить Россию в случае полномасштабного вторжения в Украину.
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