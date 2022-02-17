В Конгрессе США предлагают ввести санкции против окружения Путина и банков РФ, не дожидаясь нового вторжения в Украину, - Гончаренко

Об этом Гончаренко сообщил в Telegram.



"Самое важное из проекта: санкции против близких к Путину людей и крупных банков. Эти санкции предлагают ввести УЖЕ, до момента продолжения вторжения России. Также в случае начала военных действий ввести санкции в отношении банков, которые продолжат сотрудничать с российскими банками, находящимися под санкциями" , – написал Гончаренко.



Кроме того, в Конгрессе предлагают санкции против российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".



"Немедленная остановка строительства "Северного потока 2" и введение санкций в отношении этого проекта. Перед возможным вторжением России в Украину немедленно вести санкции против Северного потока-2, если Германия начнет процесс сертификации потока", - написал Гончаренко.



Также предлагается отказаться от продажи России полупроводниковых технологий и ввести санкции против любой компании, нарушающей санкционную политику США.



Кроме санкций против РФ, предлагается также предоставить Украине новые объемы оборонной помощи.



"Предоставить Украине 500 млн долларов США в виде иностранного военного финансирования для Украины, в том числе 250 млн долларов в виде чрезвычайного финансирования, а также 100 млн долларов США для экстренной помощи поставки средств для противовоздушной обороны, противотанковых и противокорабельных средств. Ускорение рассмотрения Конгрессом продаж оружия и помощи Украине в обеспечении безопасности.Включение Украины в список стран "НАТО Плюс" для скорейшего рассмотрения вопроса по продаже ряда оборонных товаров и услуг США", - рассказал Гончаренко.



Для защиты восточного фланга НАТО предлагается вдвое увеличить финансирование военных учений США в Европе, увеличить финансирование Госдепа для противодействия российской дезинформации и отклонить предложение России о моратории на размещение ракет средней дальности наземного базирования в Европе.

Напомним, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что США готовят санкции, способные остановить Россию в случае полномасштабного вторжения в Украину.