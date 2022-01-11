В Конгрессе США предлагают объявить Украину государством "НАТО-плюс", признать РФ спонсором терроризма и помешать запуску "Северного потока-2"

Об этом передает "Голос Америки".



"Законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается в условиях наращивания российской военной силы у ее границ. Законопроект также определяет Украину как страну "НАТО-плюс", чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов продажи некоторых американских оборонных товаров и услуг", - говорится в сообщении.

Согласно проекту документа предлагается привлечь к ответственности президента России Владимира Путина за агрессию. А именно, немедленно ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" и сделать так, чтобы его не ввели в эксплуатацию.



Также в проекте закона отмечено, что предложение России о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности отвергается. Отдельно документ требует от США официально определить, является ли Россия страной-спонсором терроризма.



На 2022 год планируется также борьба с российской дезинформацией и информационными операциями на территории стран, ранее входивших в состав СССР. В рамках этого предполагается $155 млн для издания "Радио Свобода".



Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.



"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое нужно украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США", - сказал конгрессмен Роджерс.

Кроме того, главный спонсор законопроекта, ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол заявил, что "Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не испытает восстановление сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе".

Напомним, Россия назвала "сложными и конкретными" прошедшие 10 января переговоры с США по безопасности, Украине и НАТО.

Во вторник, 11 января, заместительница Блинкена встретилась со Столтенбергом накануне переговоров РФ-НАТО.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, посвященное ситуации вокруг Украины.

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