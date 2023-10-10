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В конгрессе США помощь Украине и Израилю могут проголосовать одним пакетом, – СМИ

10 октября, 2023 вторник
11:52
Мир

В Белом доме обсуждают возможность объединить в один пакет военную помощь Украине и Израилю – так будет легче и быстрее провести оба решения

Об этом сообщают The Washington Post и NBC News со ссылкой на источники, пишет "Радио Свобода".

По их словам, возможность присоединить финансирование Украины к просьбе срочной помощи Израилю увеличит шансы на то, что конгресс одобрит помощь Киеву, несмотря на противодействие части республиканцев в Палате представителей. По данным NBC News, с таким предложением выступили конгрессмены от обеих партий, поддерживающих Украину.

Два высокопоставленных чиновника Белого дома сообщили WP, что окончательного решения нет. Один из собеседников отметил, что такой шаг "помешает ультраправым", решительно выступающим против увеличения помощи Украине, но при этом активно поддерживающих оказание помощи Израилю.

Предполагается, что Белый дом попросит конгресс одобрить дополнительную военную помощь Израилю на следующей неделе.

Представитель Белого дома сказал, что администрация Джо Байдена спокойно взвешивает, как целесообразно совмещать помощь Украине и Израилю. Он отметил, что в конце концов решение примет Конгресс.

"Мы достаточно большая, экономически жизнеспособная и динамичная страна, чтобы иметь возможность поддерживать и тех, и других", – заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

При нынешних объемах расходов этого хватит примерно на шесть месяцев, сообщает газета со ссылкой на неназванных представителей американского военного ведомства.

Что известно о спорах в Конгрессе США о помощи Украине

1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне сенатом и палатой представителей конгресса Штатов. Также он призвал республиканцев конгресса поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине, заявив, что он "устал" от постоянных перепалок, едва не приведших к блокированию работы правительства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что, несмотря на отсутствие решения в конгрессе США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка со стороны Штатов не ослабла.

Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете. Кроме того, Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, поддерживавшего военную помощь Украине.

Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставкой оружия в Украину. По данным издания Politico, у Байдена ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.

7 октября другое издание The Telegraph сообщило , что Байден собирается просить Конгресс о пакете помощи Украине на $100 млрд. Также Министр армии США Кристин Вормут заявила , что для возможности эффективно помогать Израилю и Украине одновременно Пентагон потребует дополнительного финансирования от Конгресса США.

Издание WSJ отмечает , что в Конгрессе США обсуждают пакет помощи Украине, объемом $60-100 млрд. Сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине.

Война с Россией
США
помощь Украине
Война в Израиле
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