В конгрессе США подсчитали, сколько зерна украла РФ на оккупированных территориях Украины
Россия похитила около шести миллионов тонн украинской пшеницы, собранной на оккупированных территориях в 2022 году
Об этом говорится в докладе Конгресса США, сообщает РБК-Украина.
В публикации приводятся данные несекретного отчета американской разведки, основанные на спутниковых снимках и сообщениях из открытых источников.
Отмечается, что грузовые суда, используемые РФ для вывоза этого украденного украинского зерна, будут курсировать вдоль побережья Турции, доставляя грузы в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана.
"Мы не можем подтвердить, знали ли покупатели российских грузов об украинском происхождении зерна", - говорится в докладе.
Также говорится, что широкомасштабная военная агрессия РФ против Украины повлекла за собой глубокие перебои в мировых поставках продовольствия, повысила цены и увеличила риск отсутствия продовольственной безопасности в бедных странах Ближнего Востока и Северной Африки.
В Конгрессе США обратили внимание, что прямые и косвенные последствия этой войны были "основными движущими силами одного из самых разрушительных периодов за последние десятилетия для глобальной продовольственной безопасности". Дело в том, что ранее до полномасштабного вторжения Украина и РФ были одними из крупнейших в мире экспортеров зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
При этом в докладе говорится, что проблемы продовольственной безопасности с начала 2023 года уменьшились, однако, на мировые цены на продовольствие, скорее всего, будут влиять на ситуацию с Черноморской зерновой инициативой, по которой РФ вышла в июле.
В публикации также отмечается, что засуха в прошлом году в Канаде, Ближнем Востоке, Южной Америке и США также усилила вызванную войной нагрузку на глобальные запасы продовольствия.
Представители разведки ранее обвиняли РФ в использовании поставок продовольствия в качестве оружия путем блокирования украинского экспорта, разрушения инфраструктуры и оккупации сельскохозяйственных земель в Украине.
- В середине 2022 года Центр исследований продовольствия и землепользования KSE Institute сообщил , что Россия украла украинского зерна и масла более чем на 600 млн долларов.
- В конце года Bloomberg со ссылкой на исследование NASA Harvest отметил , что с неподконтрольных Украине территорий Россия за время полномасштабной войны вывезла пшеницу на минимум 1 млрд долларов.
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