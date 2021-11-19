В Конгрессе США подготовили резолюцию о непризнании легитимности Путина после 2024 года

Об этом сообщает пресс-служба конгрессмена Стива Коэна.



Резолюцию о непризнании США легитимности Владимира Путина как президента России после окончания его срока 7 мая 2024 года подготовили демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон.



В документе отмечается, что Путин остается во главе государства благодаря нарушениям процедуры выборов, что может служить основанием для непризнания его легитимности.



Конгрессмены раскритиковали поправки к Конституции РФ, имеющие целью создать Путину возможность продолжить пребывание во главе государства.



В тексте резолюции конгрессмены также напомнили о международных обязательствах России по правам человека и верховенству права и сослались на российский конституционный закон от 25 декабря 1993 года, согласно которому один и тот же человек не может занимать должность президента РФ более чем два срока подряд.



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