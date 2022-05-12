В Конгрессе США поддержали законопроект, который на 7 лет освобождает Украину от выплат по внешним долгам
Палата представителей США поддержала законопроект об облегчении долгового бремени Украины
Об этом сообщает The Hill .
Документ предписывает американскому министру финансов добиваться от представителей США в международных финансовых организациях, Международном валютном фонде и Всемирном банке, немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украиной и предоставлению финансовой помощи Киеву на льготных условиях.
Законопроект поддержали 362 конгрессмена, 56 высказались против. Документ также обяжет американскую администрацию убеждать в облегчении долгового бремени Украины своих партнеров – коммерческие организации и страны, входящие в Парижский клуб стран-кредиторов.
Срок действия закона составит семь лет.
- 20 апреля в МВФ заявили, что Украине нужно $5 млрд , чтобы покрыть дефицит бюджета.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное