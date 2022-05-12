В Конгрессе США поддержали законопроект, который на 7 лет освобождает Украину от выплат по внешним долгам

Об этом сообщает The Hill .

Документ предписывает американскому министру финансов добиваться от представителей США в международных финансовых организациях, Международном валютном фонде и Всемирном банке, немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украиной и предоставлению финансовой помощи Киеву на льготных условиях.

Законопроект поддержали 362 конгрессмена, 56 высказались против. Документ также обяжет американскую администрацию убеждать в облегчении долгового бремени Украины своих партнеров – коммерческие организации и страны, входящие в Парижский клуб стран-кредиторов.

Срок действия закона составит семь лет.

20 апреля в МВФ заявили, что Украине нужно $5 млрд , чтобы покрыть дефицит бюджета.

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