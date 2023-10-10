В Конгрессе США обсуждают годовой пакет помощи Украине, объемом $60-100 млрд, - WSJ
Сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине, размером от 60 до 100 млрд долларов
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Сенаторы от обеих партий заявили, что видят больше смысла в одном большом пакете, чем в нескольких меньших. Это, во-первых, "придаст Украине чувство уверенности", а во-вторых, это будет лучше "с политической точки зрения".
Такой пакет может быть принят в период между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября – датой окончания срока действия текущего закона о временных расходах.
Сенаторы выразили ограниченный оптимизм по поводу принятия пакета. Размер его пока еще обсуждается. Так, сенатор-республиканец Линдсей Грэм предложил выделить 60-70 млрд долларов, тогда как сенатор-демократ Ричард Блюменталь сказал, что, по его мнению, цифра должна быть ближе к 100 млрд долларов. Однако последний заявил, что готов пойти на компромисс, если республиканцы предложат пакет в 60 млрд долларов.
7 октября другое издание, The Telegraph, сообщило , что Байден собирается просить Конгресс о пакете помощи Украине на $100 млрд.
Что известно о спорах в Конгрессе США о помощи Украине
1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне сенатом и палатой представителей конгресса Штатов. Также он призвал республиканцев конгресса поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине, заявив, что он "устал" от постоянных перепалок, едва не приведших к блокированию работы правительства.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что, несмотря на отсутствие решения в конгрессе США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка со стороны Штатов не ослабла.
Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете. Кроме того, Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, поддерживавшего военную помощь Украине.
Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставкой оружия в Украину. По данным издания Politico, у Байдена ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.
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