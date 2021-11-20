В Конгрессе США готовят новые санкции против РФ в случае вторжения в Украину, - СМИ

Об этом сообщает Axios .

Согласно предложенной главой комитета по международным отношениям Сената США поправкой, санкции должны быть применены против высших российских должностных лиц, участвующих в планировании или осуществлении вторжения, газопровода "Северный поток-2" и крупных финансовых учреждений.

Также предусмотрены санкции против российских банков, государственных предприятий, работающих в сфере нефти, газа и полезных ископаемых, что нанесло бы серьезный удар российской экономике.

В частности, планируется введение санкций против любой компании или корпоративного должностного лица, участвующего в планировании или эксплуатации "Северного потока 2".

Сенат должен рассмотреть проект оборонного бюджета после Дня благодарения, отмечаемого в этом году 25 ноября.