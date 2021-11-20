В Конгрессе США готовят новые санкции против РФ в случае вторжения в Украину, - СМИ
Сенатор-демократ Боб Менендес предложил внести поправку в проект оборонного бюджета США, предусматривающую широкие санкции против России на случай ее вторжения в Украину
Об этом сообщает Axios .
Согласно предложенной главой комитета по международным отношениям Сената США поправкой, санкции должны быть применены против высших российских должностных лиц, участвующих в планировании или осуществлении вторжения, газопровода "Северный поток-2" и крупных финансовых учреждений.
Также предусмотрены санкции против российских банков, государственных предприятий, работающих в сфере нефти, газа и полезных ископаемых, что нанесло бы серьезный удар российской экономике.
В частности, планируется введение санкций против любой компании или корпоративного должностного лица, участвующего в планировании или эксплуатации "Северного потока 2".
Сенат должен рассмотреть проект оборонного бюджета после Дня благодарения, отмечаемого в этом году 25 ноября.
- Напомним, 18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал Сенат США ввести санкции против "Северного потока-2" .
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