В конгрессе начнут расследование о возможности импичмента Байдена
Палата представителей конгресса США начнет официальное расследование о возможности объявления начала процедуры импичмента президента Джо Байдена
Об этом заявил спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, сообщает BBC.
По его словам, расследование будет сосредоточено на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции" в отношении президента Соединенных Штатов. Маккарти сказал, что существуют "серьезные и проверенные" обвинения относительно поведения президента.
"Вместе эти обвинения рисуют картину коррупционной культуры", – добавил он.
Это первый шаг в политическом процессе, который может привести к голосованию в палате представителей по импичменту Байдена. Если он будет одобрен простым большинством голосов, после этого может состояться разбирательство в сенате.
Республиканцы ведут расследование в отношении президента с тех пор, как получили контроль над палатой представителей в январе. Слушания не нашли конкретных доказательств неправомерного поведения Байдена.
Республиканцы в палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына Байдена, Хантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.
В настоящее время Хантер Байден находится под федеральным расследованием в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными бизнес-интересами.
- Напомним, в мае республиканка Марджори Тейлор Грин заявила о намерении внести в конгресс проект закона об импичменте президенту США Джо Байдену из-за его миграционной политики.
- В июне сын президента США Хантер Байден признал два налоговых нарушения в обмен на соглашение со следствием по другому обвинению.
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