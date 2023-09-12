В конгрессе начнут расследование о возможности импичмента Байдена

Об этом заявил спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, сообщает BBC.

По его словам, расследование будет сосредоточено на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции" в отношении президента Соединенных Штатов. Маккарти сказал, что существуют "серьезные и проверенные" обвинения относительно поведения президента.

"Вместе эти обвинения рисуют картину коррупционной культуры", – добавил он.

Это первый шаг в политическом процессе, который может привести к голосованию в палате представителей по импичменту Байдена. Если он будет одобрен простым большинством голосов, после этого может состояться разбирательство в сенате.

Республиканцы ведут расследование в отношении президента с тех пор, как получили контроль над палатой представителей в январе. Слушания не нашли конкретных доказательств неправомерного поведения Байдена.

Республиканцы в палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына Байдена, Хантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.

В настоящее время Хантер Байден находится под федеральным расследованием в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными бизнес-интересами.