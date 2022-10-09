В Конгресс США внесли законопроекты о статусе РФ как государства-спонсора терроризма и признании ее действий в Украине геноцидом
В воскресенье, 9 октября, в Конгресс США внесли законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма и определении ее действий на территории Украины как геноцида
Об этом сообщает старший советник Конгресса США Пол Массаро в своем twitter .
Он пишет, что в Конгресс внесли сразу два таких законопроекта: от сенатора Линдси Грэма и конгрессмена Теда Лиу. Законопроект о признании действий России в Украине геноцидом внес конгрессмен Стив Коэн.
- Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси еще 21 июля призвала госдепартамент признать Россию страной-спонсором терроризма.
- Ранее группа высокопоставленных сенаторов США представила в Верхней палате проект резолюции о признании действий России в Украине, которые она производит в неспровоцированной войне, геноцидом украинского народа.
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