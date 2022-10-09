Об этом сообщает старший советник Конгресса США Пол Массаро в своем twitter .

Он пишет, что в Конгресс внесли сразу два таких законопроекта: от сенатора Линдси Грэма и конгрессмена Теда Лиу. Законопроект о признании действий России в Украине геноцидом внес конгрессмен Стив Коэн.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси еще 21 июля призвала госдепартамент признать Россию страной-спонсором терроризма.

Ранее группа высокопоставленных сенаторов США представила в Верхней палате проект резолюции о признании действий России в Украине, которые она производит в неспровоцированной войне, геноцидом украинского народа.

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