В Конгресс США внесли законопроект, позволяющий использовать американскую армию в случае химической или ядерной атаки РФ на Украину

Об этом сообщает Голос Америки.

По словам конгрессмена, законопроект может разрешить использование президентом США американской армии для ответа, если РФ использует химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины.

"Россию нужно привлечь к ответственности за любые и все нарушения международного права. Мы должны действовать, чтобы остановить эти зверства. Заявления важны, но также и наши действия. Как сказал президент США, Путина нужно остановить. Соответственно, главнокомандующий самой большой военной силой мир должен иметь полномочия и средства, чтобы предпринять соответствующие шаги", - сказал Кинзингер.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил реальный риск ядерной войны.

26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.

26 апреля в МИДе Китая заявили о недопустимости использования ядерного оружия.

2 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен полностью, что РФ не использует ядерное оружие.

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