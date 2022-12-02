Об этом сообщает "Европейская правда".

Законопроект под названием "О привлечении к ответственности российских наемников" (HARM) обязывает главу американской дипломатии признать ППК "Вагнера" иностранной террористической организацией в течение 90 дней со дня вступления в силу. Также предполагается, что любые аффилированные из ППК "Вагнера" группы или ее "преемники" также будут объявлены террористическими организациями.

Признание ПИК "Вагнера" иностранной террористической организацией позволило США начать уголовное преследование против группы и ее членов, а также наложить арест на ее активы по всему миру.

"Владимир Путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей, в том числе и использованием наемников типа группы "Вагнера" для совершения зверств от их имени. США должны объявить эту "теневую армию" тем, чем она является: иностранной террористической группой" . Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает", – заявил Викер.

Аналогичный двухпартийный законопроект о признании ПИК "Вагнера" иностранной террористической организацией также должен быть представлен в Палате представителей Конгресса США.

Отметим, несколько дней назад агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило , что администрация президента США рассматривает возможность объявления ППК "Вагнера" иностранной террористической организацией.

Напомним, ППК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, ЦАР и Украины. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ПИК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.

29 ноября стало известно, что Пригожин вербует наемников на войну в Украине в Африке.

Евгений Пригожин долгое время отрицал связь с ПИК "Вагнера" и недавно подтвердил существование этой группы. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb