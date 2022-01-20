В Конгресс США внесли третий законопроект по санкциям против России: они касаются Путина, всех членов правительства и пропагандистов

Об этом сообщается в пресс-службе Конгресса США.



Как известно, инициативу поддержали 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не был опубликован.



Как сообщает Washington Post, он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина".



Он включает:

санкции против президента России Владимира Путина, всех членов правительства, а также российских чиновников и силовиков, включая пресс-секретаря Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, главу ЦИК Эллу Памфилову, главу администрации президента, главу СК Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, главу Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Юрия Чайку;

санкции против российских бизнесменов: Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Андрея Костина, Геннадия Тимченко, в проекте далее упомянуты ВЭБ (Внешэкономбанк) и связанные с ним лица, а также Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен Гуцериев и Александр Винокуров;

санкции против журналистов: главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, теле- и радиоведущего Владимира Соловьева и генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста.

Напомним, что в Сенат США подали законопроект о персональных санкциях против Путина.

Кроме того, 12 января глава Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес и еще 25 демократов представили законопроект о защите суверенитета Украины-2022, согласно которому в РФ будут применены санкции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Кроме того, в документе упоминается бывшая олимпийская чемпионка, гимнастка и бывший депутат Госдумы Алина Кабаева, по слухам, являющаяся женой Путина.